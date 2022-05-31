Keyfi yerinde

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Esra Dermancıoğlu, önceki gün yakın bir arkadaşı ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Dermancıoğlu, kendisini görüntüleyen muhabirlere gülümseyerek, poz verdi.

Ardından evinin yolunu tutan ünlü oyuncunun keyfi bir hayli yerindeydi.