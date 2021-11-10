"ÇOK ACILI BİR HAYATIM YOK"

Dermancıoğlu, "17 yaşımda bir kızım var. Bugüne kadar magazinde görmediniz. Sosyal medyaya da çok koymuyorum. Z kuşağı kendisi çok seviyorum. Ben İstanbul’da büyüdüm. Fenerbahçe’de doğdum, sonra Nişantaşı’nda yaşadım. Çok acılı bir hayatım yok." demişti.

Bir kadın ve bir adamın sonsuza kadar beraber kalmak istemeyebileceğini söyleyen oyuncu, "Adam başkasını ister, kadın başkasını ister… Aldatma konusunun Türkiye’de bu kadar büyütülüp drama haline getirilmesi çok sinirimi bozuyor. Çok sıkışmış bir şey… İletişim yok bu konuda." ifadelerini kullanmıştı.