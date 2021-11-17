"TEDAVİ İÇİN ÇOK BÜYÜK PARALAR GEREKİYOR"

Demet Evgar, SMA hastası çocuklar için yer aldığı kampanyayı hatırlatan gazetecilere, "Çok güzel gitti. Bebeğimizin parasını topladık. Biliyorsunuz ki çok büyük paralar gerekiyor tedaviler için biz elimizden geleni yaptık. Yüzümüzün akıyla kampanyayı bitirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.