* Can ile birlikte dünyam değişti. Kalbim "Afrika" dedi. Ben oraya evlat edinmeye değil buluşmaya gittim. Can'ı ilk gördüğümde "oğlum" diye bağırdım. Can bütün hikayesini biliyor, her şeyin farkında. Ona "Biz birbirimiz bulduk" diyorum…