Esra Akkaya oğlu Can ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:



* Geç anne olunca her şeyi bıraktım. O kadar çok istemiştim ki çocuğum olsun onunla vakit geçireyim diye… Ama oyunculuğu bırakmadım. Zaten bırakmazsın, oyunculuk seni bırakır.