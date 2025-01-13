Esnek ve uzaktan çalışma gelecek mi, nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Yılı Tanıtım Programında açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yeni evlenecek çiftler için Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde uygulanmaya başlandığını açıkladı. Aile Yılı kapsamında yapılacak çalışmalar merakla beklenirken, doğum yardımları, esnek çalışma imkanları ve çalışan ebeveynlere sunulan destekler gibi konular gündemde yer aldı. Peki, esnek ve uzaktan çalışma mı gelecek, nasıl olacak?
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Esnek ve uzaktan çalışma modeli gündemde yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada esnek ve uzaktan çalışma modeli yer aldı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLE YILI MÜJDELERİ AÇIKLADI
ESNEK VE UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ GELİYOR MU?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Esnek ve uzaktan çalışma modelleri ile kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz. Çalışan anne babalar için ücretsiz, düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceğiz.
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Çocuk sahibi olmayı teşkil edecek veya kolaylaştıracak tıbbi imkanları ilelerimizin istifadelerine sunmayı önemsiyoruz. Geniş bir alanda müjdeleri yıl boyunca ailelerimizle paylaşacağız.
Sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ile birlikte ataların tabiri ile eski köye yeni adetlerin geldiğini görüyoruz. Öyle talepler, öyle listeler öne sürülüyor ki açık söylüyorum gençlerimiz yuva kurmaktan korkuyor, daha yolun başında iken umutları kırılıyor. Evlenenler ise ödemesi en az 4-5 yıl süren ağır faturalarla karşılaşıyor. Genç çiftlerimiz aynı çatı altında beraberce yaşamayı öğrendikleri mevcut sıkıntılara ilaveten geleneğin dayatması sebebiyle yüklendiği maddi külfetlerle uğraşıyorlar.
Erken dönemde yaşanan boşanmaların ana nedenleri olmasa da olur diyebileceğimiz bu masraflardır. Gençlerimiz bundan muzdariptir. Aileye, ahlaka, fıtrata, çocuklara yönelik saldırıların arttığı, medeniyet değerlerimize uygun hayat sürmenin zorlaştığı günümüzde yuva kurmak isteyen gençlerimize yardımcı olmak mecburiyetindeyiz."