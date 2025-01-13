Esnek ve uzaktan çalışma gelecek mi, nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Yılı Tanıtım Programında açıkladı

Çocuk sahibi olmayı teşkil edecek veya kolaylaştıracak tıbbi imkanları ilelerimizin istifadelerine sunmayı önemsiyoruz. Geniş bir alanda müjdeleri yıl boyunca ailelerimizle paylaşacağız.

Sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ile birlikte ataların tabiri ile eski köye yeni adetlerin geldiğini görüyoruz. Öyle talepler, öyle listeler öne sürülüyor ki açık söylüyorum gençlerimiz yuva kurmaktan korkuyor, daha yolun başında iken umutları kırılıyor. Evlenenler ise ödemesi en az 4-5 yıl süren ağır faturalarla karşılaşıyor. Genç çiftlerimiz aynı çatı altında beraberce yaşamayı öğrendikleri mevcut sıkıntılara ilaveten geleneğin dayatması sebebiyle yüklendiği maddi külfetlerle uğraşıyorlar.

Erken dönemde yaşanan boşanmaların ana nedenleri olmasa da olur diyebileceğimiz bu masraflardır. Gençlerimiz bundan muzdariptir. Aileye, ahlaka, fıtrata, çocuklara yönelik saldırıların arttığı, medeniyet değerlerimize uygun hayat sürmenin zorlaştığı günümüzde yuva kurmak isteyen gençlerimize yardımcı olmak mecburiyetindeyiz."