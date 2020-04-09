09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Görüş alınmak üzere sivil toplum kuruluşlarına gönderilen 62 maddelik torba kanun teklifine çalışmaları yasaklanan esnafa yönelik mali destek düzenlemelerinin de eklenebileceği ileri sürüldü. Reuters'e bilgi veren bir yetkili işçi ve işverenlere bazı kolaylıklar sağlayan teklife esnafa yönelik de bir düzenleme ekleneceğini söyledi. Yetkili ''Hem işsiz kalanlar hem de işten çıkarma yasağı getirip bu dönemde işverenin mali yükünün bir bölümünün devlet karşılanması gibi yaklaşım ortaya konuldu... Kısa süre sonra esnafa yönelik de bir düzenleme gelecek. Orada da restoranlar, berberler gibi korona nedeniyle ve Cumhurbaşkanı kararı sonrası çalışamayan ve ücret alamayanların korunması ve mali destek sağlanması mümkün olacak." dedi.
HAFTA BAŞINDA TBMM'YE GÖNDERİLECEK
Reuters'a bilgi veren iki yetkili iş dünyası görüşleri ardından hükümetin düzenleme üzerinde bir kaç gün çalışacağını belirttiler. Genel olarak kabul görmüş düzenlemenin gelecek görüşlere göre "bazı değişiklikler" yapılabileceğini de belirten
yetkililer bunların ardından düzenlemenin TBMM'ye "hafta başında" gönderileceğini belirttiler.
BAŞKA ADIMLAR DA ATILABİLİR
Yetkililer ayrıca ekonominin biraz daha canlanması için çeşitli adımlar atılabileceğini ancak bunun zamanlamasının
önemli dolduğunu da belirttiler. Reuters'a daha önce de bilgi veren yetkililer bugüne kadar adımların tedbirlerden oluştuğunu salgının sosyal sınırlamalarının bitmesine yakın ise teşviklerin gündeme gelebileceğini belirtmişlerdi.
'ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE DESTEK İSTİYORUZ'
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa yönelik taleplerinin bir kısmının hayata geçirildiğini, diğer taleplerinin de torba kanuna eklenmesini beklediklerini söyledi. Palandöken, iş yerleri karantina tedbirleri kapsamında kapatılan esnafa asgari ücret düzeyinde destek verilmesini, dükkan sahiplerinin iş yeri kiraları için esnafı sıkıştırmasının önlenmesini, kira stopajlarının alınmamasını talep ettiklerini söyledi. Belediye ve bağlı kuruluşlara ait taşınmazlardaki kiracılara koronavirüs tedbirleri döneminde sağlanan kolaylığın benzerinin vakıf ve Sosyal Güvenlik Kurumu taşınmazları için de sağlanmasını beklediklerini kaydetti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi taslağı, çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeler içeriyor. Teklif yasalaşırsa koronavirüs tedbirleri kapsamında üç ay süreyle işçilerin işten çıkartılması yasaklanacak. Erişimi 1 milyon fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’de temsilci bulunduracak. Öğretmenler yaz tatilinde aralıksız iki ay izin yapacaklar. Yine taslağa göre üreticinin parasını ödemeyen market zincirlerine para cezası hükmedilirken korana virüsü nedeniyle bu yıl şirketlerin kar payı dağıtımları da sınırlandırılacak.
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