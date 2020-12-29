EDHO KONUSU NEDİR?
Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?
EDHO NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin en önemli sahnelerinin çekildiği yer olan Hızır Çakırbeyli'nin evi, İstanbul'da Sarıyer'e bağlı Zekeriyaköy'de yer alıyor. Dizide tüm ciddi kararların alındığı masa sahneleri İstanbul Üsküdar'da Hababam Sınıfı Müzesi Adile Sultan Kasrı'nda çekiliyor.
Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli)
Dizinin ana karakteri. 50 yaşında. Mafya babası. 20 yıldır evli, dört çocuk babası. Annesi ona Hızır diye hitab ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor. Hızır'ın hayatını değiştiren olay ağabeyi Yusuf’un hasımları tarafından öldürülmesi. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Mükemmelci bir adam değil ama öyle görünüyor. Kontrolünü kaybeder mi? Nadiren. İşle ilgili kontrolünü kaybettiğinde yıkıcı bir adama dönüşmekte. Özel hayatıyla ilgili kontrolünü kaybettiği tek an ise Nazlı'yı gördüğü an. Sevdalanmayı biliyordu. Daha önce iki kez sevdalanmıştı. İkincisi karısı Meryem. Ama Nazlı'nın ona yaşattığı his kalp ağrısından beter idi. Yanlış olduğunu biliyordu, bunun sonunda mutluluk olmadığını hem Nazlı'yı hem Meryem'i kaybedeceğini biliyordu ama kendisini kontrol edemiyordu. Nazlı'yı bir yıl uğraşıp kendisine aşık etti. Ve sonrası daha beter oldu. Şimdi belki daha da çok sevdalı Nazlı'ya. Onun da kendisine çocuklar vermesini istiyor. Yeraltı dünyasında Hızır'ın düştüğü sevda halleri bir zaaf olarak görülür. İnsanı zaafları hedef haline getirir. Hızır bunu bilmez mi? Bal gibi biliyor. Bazıları diyor ki Hızır hep insanların basmakalıp düşüncelerini altüst ettiği için bugünlere geldi. Bu durumu da lehine çevirir, hasımları ona saldırdığında hepsini alteder. Başkaları da diyor ki sevdaya düşen eşkıya pusuya düşen eşkıyadan beter vaziyettedir, muhakkak kaybedecektir. Canını kurtarsa bile geleceğini yitirecektir. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar. İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeraltı dünyasında yükselirken karşısına Gülmezler çetesi, Rüstem Fıstıkoğlu, Ekrem Yıldıran, İzzet Ağa, Sınırsızlar çetesi gibi pek çok düşman çıkmış ve Hızır Çakırbeyli bunların hepsini pasifize etmiş, hatta en büyük patron olup Ünal Kaplan’ın yerine geçmiştir. Ancak şu an önünde CIA adına Ortadoğu’yu yöneten Ahmet Dahlan ve ekibi vardır. Daha Ahmet Dahlan’ın yüzünü görmeyip, ekibiyle çatışırken bile bu kadar zorluk yaşayan Hızır, Ahmet Dahlan’ın kendisiyle çatışırken çok zorlanacağını bilmektedir. Ancak Hızır Reis’in her zaman bir planı vardır. Öldürmek üzerine olmasa bile ölmek üzerine vardır...
Sanem Çelik (Ceylan Özsoy)
Hızır Çakırbeyli'nin eski sevgilisi. Eniştesi Yusuf Çakırbeyli’nin ölümüyle ablası Handan’la birlikte Ceylan da sürgün hayata mahkûm kalmıştır. Hızır bu olaydan sonra Meryem ile evlenip hayatına devam ederken Ceylan ne aşkını ne de ona yapılanları unutabilir. Hafızası da duyguları kadar kuvvetlidir Ceylan’ın. Sevdasına karışan nefretiyle hesap soracağı günü bekler; ama O sabırlı bir kadındır. Öyle sabırlıdır ki ona bunu yapanların karşısına çıkmak için yirmi sene bekleyebilmiştir. Yeğeni Alparslan zarar görmesin diye hayatından vazgeçmeyi göze alacak kadar gözü pek genç bir kadınken, seneler sonra kaybedecek bir şeyi kalmamış daha da güçlü bir kadın olarak karşısına çıkar Çakırbeyli ailesinin. Muzip tavırları, kimseye benzemeyen kendine has duruşu Onu diğer “mafya” kadınlarından ayırır. Genç yaşta büyük sıkıntılar çekmiş, etrafındakilerin ona biçtiği hayatı yaşamak zorunda kalmışsa da kendini karanlığa mahkûm etmemiştir. Hayat enerjisiyle etrafına ışık saçarken düşman bellediklerini de kör edebilir. Kafasına koyduğunu yapmaktan çekinmeyecek Ceylan’ın geri dönüşü herkesi tedirgin eder. Davut'un isteği üzerine görev amacı gider ve 5. Sezonda geri döner.
Ali Sürmeli (Doğan Baba)
Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli)
27 yaşında. Hızır ve İlyas'ın yeğeni. Bu zamana kadar yurt dışında, Çakırbeyli ailesinin dünyasından uzakta yaşamıştır. Sevgilisi Özlem Kaplan'ın ölümünden sonra yeraltı dünyasına adım atmış ve akıl hocası Nevzat'tan öğrendikleriyle bu dünyada yer almaya çalışmaktadır. Fakat Hızır onun ağabeyinin emaneti olduğu için bu işlerden uzak durmasını istemektedir. Daha sonraları babasının da içinde olduğu "Fedai'ler" teşkilatının içine katılmıştır. Ünal Kaplan öldükten sonra, Ünal Kaplan'ın vasiyeti üzerine her şey Alparslan'ın üzerine geçirilmiştir. Bu güçle birlikte artık kimse Çakırbeyliler'in karşısında duramayacakken karşılarına CIA adına Ortadoğu'yu yöneten Ahmet Dahlan çıkacaktır.
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