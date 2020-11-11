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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 171. bölümde neler oldu?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. yeni bölüm dün akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluştu. Haşmet Façalı'nın kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvadığı EDHO 171. bölümde neler oldu? Dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

11.11.2020 - 10:25 | Güncelleme: ABONE OL
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 171. bölümde neler oldu?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Pelin Akil gibi isimlerin rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da tansiyon düşmüyor. ATV ekranlarında yayınlanan EDHO 171. bölüm dün akşam seyirci karşısına çıktı. Masadan ve amcasının evinden kovularak Alpaslan'ın kendi planlarını uygulamaya başladığı EDHO 171. bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.

Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer. Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.

Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.

EDHO 172. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı herkes tarafından merak ediliyor. Takipçilerin merakla beklediği EDHO 172. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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