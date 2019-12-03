Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın her geçen bölümde heyecan artıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 150. son bölüm özeti ve 151. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 151. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı, henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 150. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Kimse benim ablama göz koyamaz!"

Çakırbeyliler, büyük düşmanı yok edebilmek adına daha küçük gördükleri bir düşmanla el sıkışmaya razıdırlar. Para söz konusu olduğunda herkesle işbirliği yapabilecek olan Sınırsızlar ile Altan'ın ortaklığını bitirmek için bir plan yaparlar. Altan ise düşmanı düşmana kırdırmak için yapılan plana karşılık derhal harekete geçecektir.

Haşmet, yaptığı teklife 'evet' cevabını alabilmek umuduyla son bir kez daha Emine ile görüşür. Ablasının ona ihanet ettiğini düşünen Tipi ise daha fazla sakin kalamaz ve öfkesini dindirebilmek için soluğu Haşmet'in kapısında alır. Masanın bir üyesi olmasının yanında, Çakırbeylilerle akraba olan Haşmet'in ölüm kararını tek başına veren Tipi, bu hareketiyle herkesin sabrını zorlayacaktır. Behram'ı öldürerek bir hainden kurtulduğunu düşünen masa üyeleri ise nasıl bir yanılgı içinde olduğunu öğrenmek üzeredir. Açığa çıkmamak için önüne çıkan engelleri bir bir temizlemek zorunda kalan Tufan'ın elleri her geçen gün biraz daha kana bulanacaktır.