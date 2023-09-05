Eskişehirspor’dan Ediz Bahtiyaroğlu için duygusal mesaj - Futbol Haberleri

Eskişehirspor’dan Ediz Bahtiyaroğlu için duygusal mesaj - Futbol Haberleri

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Eskişehirspor, Ankaragücü, Bucaspor, Ankaraspor ve Ankara Keçiörengücü takımlarında ter döken Ediz Bahtiyaroğlu için Eskişehirspor sosyal medya hesabından bir anma mesajı yayınladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan paylaşımda, “11 yıl önce aramızdan ayrılan Ediz Bahtiyaroğlu'nu sevgiyle, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol Ediz Bahtiyaroğlu, sonsuza kadar kalbimizdesin“ ifadeleri kullanıldı.

Eskişehirsporlu taraftarlar da Ediz Bahtiyaroğlu’nun ölüm yıl dönümü nedeniyle anma paylaşımlarında bulundu.