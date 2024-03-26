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        Haberler Gündem Güncel Eskişehir Valiliği'nden "sonic ses" uyarısı

        Eskişehir Valiliği'nden "sonic ses" uyarısı

        Eskişehir'de 26, 27 ve 28 Mart 2024 tarihlerinde jet uçuşu gerçekleştirilecek. Valilik, test uçuşunda sonic patlama sesi oluşabileceği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 12:06 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:07
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        Valilikten "sonic ses" uyarısı
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        Eskişehir Valiliği, kentte gerçekleştirilecek jet uçuşları için uyarıda bulundu.

        Valiliğin açıklamasındada, "1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 26,27 ve 28 Mart 2024 pazartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arası ses üstü jet uçuşu gerçekleşecektir. Sonic patlama sesi duyulabilecektir" ifadelerine yer verildi.

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        #Eskişehir
        #jet uçuşu
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