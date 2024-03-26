Zaniolo geleceği ile ilgili konuştu: Onlara asla imza atmam! İtalya...
Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, sezon sonundaki geleceği ile ilgili İtalyan basınına flaş açıklamalarda bulundu
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Galatasaray'ın İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo için yeni bir gelişme yaşandı.
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Başarılı oyuncu, ülke basınına yaptığı açıklamada, İtalya'ya geri dönmek istediğini söyledi.
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Zaniolo yaptığı açıklamada, "Beni Serie A'ya geri getirin! Roma hala kalbimde bu yüzden Lazio'ya asla transfer olmam." ifadelerini kullandı.
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İtalyan yıldız ayrıca, "Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim." dedi.
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Roma'nın yeni teknik direktörü De Rossi ile ilgili ise "O antrenörlük yapmak için doğmuş." açıklamasını yaptı.
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Öte yandan haberde Nicolo Zaniolo ile İtalya'dan Milan ve Fiorentina'nın ilgilendiği yazıldı.
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Sarı-Kırmızılılar’ın oyuncudan beklentisi 20 milyon Euro. Eğer istenen bonservis bedeli verilirse Zaniolo’nun satışına yönetim tarafından onay verilecek.
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24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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Bu sezon Aston Villa ile 32 maça çıkan İtalyan yıldız, 3 gol atma başarısı gösterdi.
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