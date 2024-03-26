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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Zaniolo geleceği ile ilgili konuştu: Onlara asla imza atmam! İtalya... - Fenerbahçe Haberleri

        Zaniolo geleceği ile ilgili konuştu: Onlara asla imza atmam! İtalya...

        Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, sezon sonundaki geleceği ile ilgili İtalyan basınına flaş açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 10:28 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:28
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          Galatasaray'ın İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo için yeni bir gelişme yaşandı.

        • 2

          Başarılı oyuncu, ülke basınına yaptığı açıklamada, İtalya'ya geri dönmek istediğini söyledi.

        • 3

          Zaniolo yaptığı açıklamada, "Beni Serie A'ya geri getirin! Roma hala kalbimde bu yüzden Lazio'ya asla transfer olmam." ifadelerini kullandı.

        • 4

          İtalyan yıldız ayrıca, "Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim." dedi.

        • 5

          Roma'nın yeni teknik direktörü De Rossi ile ilgili ise "O antrenörlük yapmak için doğmuş." açıklamasını yaptı.

        • 6

          Öte yandan haberde Nicolo Zaniolo ile İtalya'dan Milan ve Fiorentina'nın ilgilendiği yazıldı.

        • 7

          Sarı-Kırmızılılar’ın oyuncudan beklentisi 20 milyon Euro. Eğer istenen bonservis bedeli verilirse Zaniolo’nun satışına yönetim tarafından onay verilecek.

        • 8

          24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

        • 9

          Bu sezon Aston Villa ile 32 maça çıkan İtalyan yıldız, 3 gol atma başarısı gösterdi.

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