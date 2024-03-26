'Titanic' filminde hayat kurtaran meşhur kapı açık artırmada
Gerçek hikâyeden sinemaya uyarlanan ve unutulmazlar arasına giren 'Titanic' filminde, Kate Winset ve Leonardo DiCaprio'nun geminin batma sahnesinde üzerine çıktıkları kapı açık artırmada satıldı
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Kate Winset ve Leonardo DiCaprio’nun başrolleri paylaştığı 'Titanic'in gösterimi girmesinin üzerinden 27 yıl geçti. 2.2 milyar dolarlık hasılatıyla dünyanın en çok izlenen filmlerinden biri olan 'Titanic'in dekorları ve kostümleri de para kazandırıyor.
Gerçek hikâyeye dayandırılarak çekilen film, pek çok sahnesiyle hafızalara kazındı. İşte o sahnelerden biri de 'Rose' ile 'Jack' karakterlerinin, gemi battıktan sonra, gemiden kopup su üzerinde yüzen bir kapı üzerine çıktıkları anları içeriyordu.
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1997 yapımı filmin ünlü kapısı, 'Hollywood Hazineleri' başlığı altında açılan müzayedede satışa çıkarıldı. Kapı, 718 bin 750 dolara ulaşarak en çok kazandıran hatıra parçası oldu. Böylece, daha önce aynı müzayedede satılan 'Indiana Jones'un kamçısı ve 'The Shining'den (Cinnet) Jack Nicholson'un baltası gibi ikonik sahne donanımlarını geçti.
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Müzayedede, genellikle kapı olarak anılsa da, süslü yapının gerçekte geminin birinci sınıf bekleme salonu girişinin hemen üzerindeki kapı çerçevesinin bir parçası olduğu belirtildi.
Müzayede de ayrıca Kate Winslet'in filmin son sahnesinde giydiği şifon elbisesi de 125 bin dolara satıldı.
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Oscar ödüllü filmde 'Rose' karakteri, kapının üzerine çıkarak donmaktan kurtulsa da 'Jack', âşık olduğu kadının yaşaması için kendi hayatını feda ediyordu. Filmin hayranlar, bir süre önce hem 'Jack'in hem de 'Rose'un kapı parçasına sığıp sığmayacağı konusunda bir tartışma başlatmışlardı. Pek çok kişi aslında teorik olarak 'Jack'in de kapının üzerine sığabileceğini, eğer üzerine çıksaydı donarak ölmekten kurtulabileceğini düşünüyordu.
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Önceki yıl, filmin 25'inci yılında, "Jack, Rose ile birlikte kapıya sığamaz mıydı" tartışmasından yorgun düşen yönetmen James Cameron, konunun artık kapanması için bilimsel bir çalışma yaptırdığını duyurmuştu.
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"Bir hipotermi uzmanı; salı, yeniden yaparak kapsamlı bir adli tıp analizinde bulundu" diyen James Cameron; "Kate ve Leo ile aynı vücut kütlesine sahip iki dublörün her yerine ve içlerine sensörler yerleştirdik ve onları buzlu suya koyduk ve çeşitli yöntemlerle hayatta kalıp kalamayacaklarını test ettik. Şu yanıtı elde ettik: İkisinin de hayatta kalması mümkün değildi. Sadece biri hayatta kalabilirdi" demişti.
James Cameron ayrıca; "Jack'in ölmesi gerekiyordu. 'Romeo ve Juliet'te olduğu gibi. Bu, aşk, fedâkarlık ve fanilik hakkında bir film. Aşk, fedakarlıkla ölçülür" ifadesini kullanmıştı. Yönetmen, filmdeki Jack karakterinin de 'Rose' için, "Onu tehlikeye atacak tek bir şey yapmayacağım" düşüncesinde hareket ettiğini belirtmişti.
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