İsrail-Hamas çatışmaları, BMGK'nin "Gazze'de ateşkes" kararına rağmen tüm hızıyla devam ediyor

İsrail-Hamas çatışmaları, BMGK'nin "Gazze'de ateşkes" kararına rağmen tüm hızıyla devam ediyor

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acilen ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısı kabul edilmesine rağmen bölgede çatışmalar durmadı. İsrail ve Hamas arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'deki oylamanın ardından kararın uygulanmasını istedi. Guterres, attığı tweet'te "Bu tasarı mutlaka uygulanmalı, başarısız olması affedilemez" dedi.

Ancak Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı bugün erken saatlerde 70 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

İSRAİL, REFAH'I YİNE BOMBALADI

Fransız haber ajansı AFP de "Bölgede çatışmalar hız kesmeden sürüyor" ifadesini kullandı. Görgü tanıkları, İsrail jetlerinin Refah'a bugün hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

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AFP'ye konuşan Refah'taki Filistinliler, BMGK'de kabul edilen karar tasarısını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Filistinliler, ABD'nin gücünü kullanarak İsrail'i ateşkese ikna etmesini istediklerini söyledi.

Bilal Awad adlı 63 yaşındaki Filistinli, "Washington, Refah'a düzenlenecek bir saldırıya karşı koymalı ve yerinden edilen kişilerin şehirlerine dönmesini desteklemeli" dedi. Bir başka Filistinli İhab El Asar ise "İsrail'in karar tasarısına uymasını umduğunu" ifade etti. GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ HASTANE SERVİS DIŞI KALDI Bununla birlikte Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin kuşattığı ve sağlık çalışanlarını ayrılmaya zorladığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Emel Hastanesi'nin servis dışı kaldığını bildirdi. Filistin Kızılayı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinde yer alan Emel Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının yanı sıra 6 hasta ile bir refakatçinin tahliye edildiği belirtildi. Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi Haberi Görüntüle İsrail ordusu, 24 Mart'ta Emel Hastanesi'ni kuşatmıştı. Hastaneye saldıran İsrail güçleri biri gönüllü sağlık çalışanı ve biri de yerinden edilen Filistinli olmak üzere 2 kişiyi öldürmüştü. REKLAM ABD ÇEKİMSER OY KULLANDI 15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı dün oylanmıştı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullanmıştı. Kararda, BMGK'nin Filistin meselesine ilişkin şimdiye kadar kabul edilen kararları hatırlatılarak, tüm tarafların uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna uyma yükümlülüğü bulunduğu belirtildi. Sivil ve sivil altyapılara yönelik saldırılar ve her türlü terör eyleminin kınandığı kararda, esir almanın uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edildi. Kararda, Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum hakkında derin endişe duyulduğunun altı çizilerek, Mısır, Katar ve ABD tarafından yürütülen diplomatik çabalar tasdik edildi.

"Ramazan ayında tüm tarafların saygı duyacağı acil ateşkes sağlanması, bunun kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese yol açması ve tüm rehinelerin acil ve koşulsuz serbest bırakılması" talep edilen kararda, rehinelerin insani ve tıbbi yardımlarının karşılanması için erişim sağlanması istendi. REKLAM Kararda, taraflara esir tuttukları kişilere yönelik uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı. Gazze Şeridi'ne insani yardım sevkiyatının acilen artırılması gerektiğinin öneminin altı çizilen kararda, aynı zamanda sivillerin korunması ve gerekli insani yardımların sağlanması için tüm engellerin kaldırılması talep edildi. Kararda, durumun yakından takip edileceği vurgulandı. BİNLERCE FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 333 Filistinli öldürüldü, 74 bin 694 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir. Arşivdendir.