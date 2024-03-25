REKLAM advertisement1

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail ile Hamas arasında derhal ateşkes sağlanması karar tasarısını kabul etti.

Daimi üyelerden olan ABD'nin çekimser oy kullanmasıyla karar onay alırken, BMGK tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep etti.

BMGK'nin 14 üyesi karar için olumlu oy verdi.

Kabul edilen tasarıda BMGK ayrıca Gazze'ye yapılan insani yardımların derhal genişlemesi gerektiğini ve engellerin kalkmasını talep etti.

Bu kararla ABD, Ramazan ayı boyunca çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısı oylamasında çekimser kalarak tasarının geçmesini sağladı ve beş aydır süren çıkmazı kırdı.

İsrail, ABD'ye gidecek heyetin programını iptal etti Kararın ABD'nin çekimser oy vermesiyle kabul edilmesinin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail heyetinin Washington'a yapacağı ziyareti iptal etti. REKLAM ABD'nin tutum değiştirdiğini söyleyen Netanyahu, "ABD'nin, BMGK'nin ateşkes çağrısını veto etmemesi, politikasında değişikliğe gittiğini gösteriyor" dedi. İsrailli lider, bu tutum değişikliğinin İsrail'in savaşta gösterdiği efora ve rehinelerin salıverilmesine büyük zarar vereceğini öne sürdü. İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Tüm rehineler evine dönmeden Gazze'deki savaşı durdurmaya ahlaki olarak hakkımız yok" dedi. Bakan Gallant, "Beyaz Saray'a İsrail'in Hamas'a karşı 'henüz bulunmadığımız yerler de dahil' her yerde operasyon yapacağımızı söyleyeceğim" ifadesini kullandı. ABD: Politikamızda bir değişiklik yok Beyaz Saray ise, BMGK'de verilen 'çekimser' oyun, ABD'nin Gazze politikasında bir temel değişiklik anlamına gelmediğini söyledi. İsrail'in diplomatik ziyareti iptal etmesine dair bir bilginin kendilerinde olmadığını belirten Beyaz Saray Temsilcisi Kirby, "Gelip gelmeme kararını İsraillilere bırakıyoruz. Eğer heyet gelmezse, ABD İsrailli mevkidaşlarıyla görüşmeye devam eder" dedi. Kirby, "Büyük bir kara harekâtına alternatifler ve seçenekler konusunda bir tartışma yapmayı dört gözle bekliyorduk çünkü Refah'ta bir kara harekâtının doğru hareket tarzı olduğuna inanmıyoruz" ifadesini kullandı. ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail Savunma Bakanı Gallant'la hala görüşmeyi planladığını belirtti.

Hamas karardan memnun Hamas, BMGK'nın ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını duyururken, çift taraflı esir takasına hazır olduklarını ifade etti. BM lideri: Kararın uygulanması affedilemez BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen ve Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarıya ilişkin, "Bu tasarı mutlaka uygulanmalıdır, başarısız olması affedilemez." dedi. Guterres, paylaşımında, "Güvenlik Konseyi, Gazze ile ilgili uzun zamandır beklenen ve acil ateşkes ile tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılmasını talep eden tasarıyı az önce onayladı. Bu tasarı mutlaka uygulanmalıdır, başarısız olması affedilemez." değerlendirmesini yaptı.

ABD ve İsrail arasında giderek açılan yaklaşım 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla alevlenen süreçte İsrail'in yanında güçlü bir şekilde durduğunu ifade eden Biden yönetimi, İsrail tarafından Gazze'nin tamamen abluka altına alınması ve bombalanmasının ardından Netanyahu yönetimiyle ihtilaflar yaşamaya başladı. Biden Aralık ayında, İsrail’in ABD ve Avrupa’daki önemli müttefiklerinin desteğini almaya devam ettiğini ancak “bu desteği kaybetmeye başladığını” ifade etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da, Refah'a "kara operasyonu" planlarının sürdüğünü açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaklaşımına katılmadıklarını ve "askeri operasyonun" felaket olacağını belirtmişti. Bu ay ise ABD Senatosu Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun çatışma sürecini kötü yönettiğini ve gelecekle ilgili daha sağlıklı kararlar verilmesi adına İsrail'in seçime gitmesi gerektiğini söylemiş, Netanyahu'nun partisi Likud ise açıklamaya sert tepki göstererek, "Muz cumhuriyeti değiliz" cevabını vermişti. ABD ve İsrail arasında yeni kriz Haberi Görüntüle Ayrıntılar geliyor...