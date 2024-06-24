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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir haberleri: Direksiyonda ayağını pencereden çıkarttı - Son haberler | Son dakika haberleri

        "Pes" dedirten olay! Direksiyonda ayağını dışarı çıkarttı!

        Eskişehir'de, hem ayağını camdan çıkartarak hem de elinde telefon ile seyahat eden sürücü, trafiği tehlikeye soktu. Sürücünün görüntüsü sosyal medyada büyük tepki topladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:45 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:47
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        O an kamerada! Görenler hayrete düştü!
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        Eskişehir'de, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü görenleri hayrete düşürdü.

        AYAĞINI ÇIKARTTI TELEFONLA KONUŞTU

        İHA'da yer alan habere göre bir ayağını camdan çıkartan, bir eliyle de cep telefonunu tutan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Yoldan geçen başka bir aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen duyarsız sürücü, sosyal medyada tepki topladı.

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        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
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