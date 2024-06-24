"Pes" dedirten olay! Direksiyonda ayağını dışarı çıkarttı!
Eskişehir'de, hem ayağını camdan çıkartarak hem de elinde telefon ile seyahat eden sürücü, trafiği tehlikeye soktu. Sürücünün görüntüsü sosyal medyada büyük tepki topladı
Giriş: 24.06.2024 - 13:45 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:47
Eskişehir'de, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü görenleri hayrete düşürdü.
AYAĞINI ÇIKARTTI TELEFONLA KONUŞTU
İHA'da yer alan habere göre bir ayağını camdan çıkartan, bir eliyle de cep telefonunu tutan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Yoldan geçen başka bir aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen duyarsız sürücü, sosyal medyada tepki topladı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ