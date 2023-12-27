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        Haberler Sağlık Eskişehir'deki tüp bebek merkezi 5 yıldır çiftlere umut ışığı oluyor

        Eskişehir'deki tüp bebek merkezi 5 yıldır çiftlere umut ışığı oluyor

        Eskişehir'de, çocuk sahibi olamayan çiftlere umut veren Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, 5 yılda 250 çocuğun dünyaya gözlerini açmasına vesile oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:33 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:34
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        O hastaneye 'umudun doğduğu yer' diyorlar!
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        İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Bildirici, merkezin kuruluşunun 5'inci yıl dönümü dolayısıyla hastanenin konferans salonunda düzenlenen programda, Tüp Bebek Merkezini "umudun doğduğu yer" olarak nitelendirdiklerini söyledi.

        Her çocuğun müjde olduğunu vurgulayan Bildirici, şunları dile getirdi: "Bana bir büyüğüm, 'Evliliklerin temel unsuru çocuklardır. Her çocuk evliliğe bir aşıdır' demişti. Bu söz kulağıma küpe oldu. Tüp Bebek Merkezimiz de bu bağlamda evli çiftlere katkılarıyla aşı vazifesi görüyor. Arkadaşlarımızın emekleri takdire şayan. Merkezimiz, Türkiye'de ikinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlar içindeki ikinci merkez. Eskişehir, 81 il içinde nasıl yıldızıyla parlıyorsa Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezi de aynı yıldızı cilalıyor. Bu yıldızın cilalanmasına vesile olanlara teşekkür ediyorum. Bugün 5'inci yıl ama 250 canlı bebeğin doğumuna vesile olmuş bir merkezden bahsediyoruz."

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        Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu da ikinci basamak kurumlar arasında tüp bebek merkezi bulunan 3 devlet hastanesinden biri olduklarını ifade etti.

        Tüp bebek alanında yüksek başarı elde ettiklerini belirten Mumcu, "5 yıldır birçok anne babaya önce umut, sonra da mutluluk olan merkezimiz bundan sonra da birçok aileye umut olacak ve mutluluk kaynağı görevini üstlenmeye devam edecektir. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

        Ünitenin sorumlusu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Teoman Haluk Minsin ise merkezde 5 yılda 38 bin 222 hastayı kabul ettiklerini aktardı.

        Her hastanın ayrı hikayesinin olduğunu kaydeden Minsin, şöyle konuştu: "Hastaların yaş dağılımını gösteren grafiğe baktığımızda, merkezimize duyulan güvenin ve ihtiyaçların ne kadar çeşitli olduğunu görebiliyoruz. Son yıllarda, 40 yaşının üstündeki hastaların da merkezimize başvurduğunu görebiliyoruz. Adet döngüsü (siklusu) sayımız, donma çözme ve yeni başlanan taze sikluslarla artan oranlarda. Bugün itibarıyla 737 yıllık siklusa ulaşmış durumdayız. Bu, fevkalade önemli bir rakamdır. Türkiye'de büyükşehirlerdeki sayılı merkezlerin yaptığı, bizim gibi kurumsal, ikinci, üçüncü basamakta yapılan siklus sayılarına yakın rakamlarının olduğunu görmekteyiz."

        Hastalardan Dilek Sarı da merkezdeki tedavisinin ardından evladına kavuştuğunu bildirerek, merkezde görev yapan personele teşekkürlerini sundu.

        Programa, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmuş çiftler, bebekleri ile hastane çalışanları katıldı.

        Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve pasta kesiminin ardından sona erdi.

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