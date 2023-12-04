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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de kayıp 2 genç, trafik kazasında öldü

        Eskişehir'de kayıp 2 genç, trafik kazasında öldü

        Eskişehir'de bir süredir kayıp olarak aranan 2 gencin, trafik kazasında hayatını kaybettiği belirlendi. İki gencin içinde olduğu otomobilin, bir su arıtma tesisine ait alana devrildiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 05:57 Güncelleme: 04.12.2023 - 06:37
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        Eskişehir'de kayıp 2 genç, trafik kazasında öldü
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        Eskişehir'de kayıp olarak aranan iki gencin kullandıkları otomobilin bir su arıtma tesisine ait alana devrildiği, gençlerin hayatını kaybettiği belirtildi.

        İmişehir Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerindeki OSB'ye ait su arıtma tesisine devrilmiş vaziyetteki otomobili görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAKLARINDA KAYIP BAŞVURUSU YAPIŞMIŞ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Ekipler bölgede yaptıkları çalışmada, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişinin, 1 Aralık Cuma günü Çifteler ilçesinde haklarında kayıp başvurusu yapılan 24 yaşındaki Ümit Yaşar Çetin ile 22 yaşındaki Bilal Kuru olduğunu tespit etti.

        2 GENCİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, Çetin ve Kuru'nun hayatlarını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki gencin cenazeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazada ölen gençlerin aileleri olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Eskişehir
        #haberler
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