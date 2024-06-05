Eskişehir'de çocukların tartışmasına aileler dahil oldu: 2'si ağır 3 yaralı

REKLAM advertisement1

Eskişehir'de yabancı uyruklu 2 aile arasında çocuklarının tartışmasının ardından çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İHA'nın haberine göre; olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi Yılmazok Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı sokakta oturan yabancı uyruklu 2 aile arasında, çocuklarının kavga etmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda aynı aileden Gülzamir H. (27), Aghamir H. (27) ve Selamı H. (20) bıçaklanarak yaralandı.

REKLAM

3 YARALIDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hafif şekilde yaralanan Gülzamir H. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, ağır şekilde yaralanan Aghamir H. ile Selamı H. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Aghamir H. ve Selamı H.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik tedbiri alarak bölgede inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

2 ŞÜPHELİ GÖZATLINA ALINDI Kavgaya karıştığı belirlenen Noor Mohammed N. ile Nazar B, olayın yaşandığı sokakta bulunan bir evde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan bıçaklı kavganın ardından kaçtığı belirlenen aynı aileden Musa H, Nurullah H. ve Samıullah H’nin yakalanması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı. *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.