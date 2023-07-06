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        Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek Habertürk'e konuştu

        24. dönem TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Çiçek, bazı kesimlere eleştiride bulunarak, "Vatandaş bizim istediğimiz gibi sonuç ortaya çıkarırsa, aziz, necip illet, istemediğimiz sonuç çıkarsa tu kaka! Bu alışkanlıktan kurtulmamız lazım bizim" ifadelerini konuştu

        Habertürk
        Giriş: 06.07.2023 - 21:32
        Çiçek: Bu alışkanlıktan kurtulmalıyız
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        Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek şu değerlendirmede bulundu:

        Seçim bittikten sonra hiç bitmemiş gibi seçim tartışmaları yapıyoruz. Halbuki seçim bitmiş, halkın iradesi tecelli etmiştir. Bu ülkede en başarılı işlerden birisi de seçimlerdir. Dış dünyada başka ülkelerdekine benzeyen bir meşruiyet tartışması olmaz bizim seçimlerle ilgili olarak. Seçimlerin meşruiyetiyle ilgili bir sıkıntı yoktur. Seçimlerden sonra yapılması gereken iş. Herkesin muhasebesini yapması gerekiyor. Siyaset akıllı insanların akıl yoluyla, akıllıca yaptığı işlerin adıdır. Demek ki burada akıl öne çıkıyor. Burada yanlış, eksik yaptıysak, istenilen sonuçları elde edemediysek nerede yanlış yaptığımızı sorgulamamız lazım.

        SEÇİM SONUÇLARI GÖNLÜMÜZE GÖRE OLMAYINCA...

        Şimdi doğru, rasyonel, ülke yararına olan işlerin dışa dönük müzakeresi yapılmalı. Seçim önemli ama seçimin sonuçlarını kabul etmek seçim kadar önemli. Çok uzun zamandan beri seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz. Özellikle entelektüel kesimde. İşte vatandaş beton kafalıdır, şudur, budur diye aşağılayıcı, küçümseyen bir durumumuz var. Vatandaş bizim istediğimiz gibi sonuç ortaya çıkarırsa, aziz, necip illet, istemediğimiz sonuç çıkarsa tu kaka! Bu alışkanlıktan kurtulmamız lazım bizim.

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