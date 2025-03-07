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        Haberler Dünyadan Eski sevgilisi Amber Rose: Kanye West beni de çıplaklığa zorladı - magazin haberleri

        Eski sevgilisi Amber Rose: Kanye West beni de çıplaklığa zorladı

        Kanye West'in eski sevgilisi Amber Rose, ünlü rapçinin yıllar önce kendisini çıplak kalacak şekilde giyinmeye zorlayarak ağlattığını anlattı. Rose, West'in şimdi eşi Bianca Censori'yi de çıplak kalmaya zorladığı tahminini anlatırken, "Aynı şeyi bana da yaptı, Kim Kardashian'a da" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 14:08 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:06
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        "Beni de çıplaklığa zorladı"
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        Kanye West'in geçen ay Grammy Ödülleri törenine çıplak katılan eşi Bianca Censori'yi kıyafetleri konusunda baskı altına aldığı ve çıplak olması için zorladığı iddialarının ardından, eski sevgilisi Amber Rose'dan kıyafet yorumu geldi.

        Amber Rose, yıllar önce Kanye West'in kendisini açık bir elbise giymeye zorlayarak ağlattığını itiraf etti. 2008 ila 2010 arasında ünlü rapçiyle birliktelik yaşayan 41 yaşındaki Rose, katıldığı podcast yayınında, 47 yaşındaki West ile ilişkisini anlattı.

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        Sunucunun, "Sanırım Kanye'nin karısına bir ara giydirdiği transparan elbiselerden birini giymiştin" sözleri üzerine Amber Rose; "Evet, giymiştim. Çok ağladım. Ağladığımı, onunla tartıştığımı ve 'Bunu giymek istemiyorum' dediğimi hatırlıyorum. Bana 'Anlamıyorsun, bu moda, ben bir dâhiyim' dedi. Onun nasıl biri olduğunu biliyorsun. 'Tamam, hâlâ giymek istemiyorum' dedim ama giyerek gittim. Beni internette yerden yere vurdular" dedi.

        "O kıyafeti giymek istemiyordum" diyen Amber Rose'un 2010'da Paris Moda Haftası'nda giydiği transparan elbiseden bahsettiği düşünüldü.

        Aynı röportajda Amber Rose'a, Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin Grammy Ödülleri'nin kırmızı halısına tamamen çıplak olduğu bir elbiseyle gelmesinin ardından giyim tarzı hakkında ne düşündüğü soruldu.

        Grammy Ödülleri kırmızı halısında Amber Rose, kürkünü indirdi ve tülden elbisesiyle tüm vücudunu sergiledi

        Ünlü model şunları söyledi: Kesinlikle Kanye West onu böyle giydiriyor. Evet, aynısını bana ve Kim'e de yaptı. O, böyle biri. Başka erkeklerin kadınını arzulamasını istiyor. İlgi duyduğu şey bu, bundan hoşlanıyor. Erkeklerin kadınının üzerine salyalarını akıtmasından hoşlanıyor.

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        #Amber Rose
        #kanyr west
        #bianca censori
        #kırmızı halı
        #çıplaklık

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