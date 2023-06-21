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Eski Papa 16. Benedictus'un haçı çalındı

31 Aralık 2022'de hayatını kaybeden eski Papa 16. Benedictus'un Almanya'nın Bavyera bölgesinde bir kiliseye miras bıraktığı taç çalındı.

Giriş: 21.06.2023 - 08:12 | Güncelleme: ABONE OL
Eski Papa 16. Benedictus'un haçı çalındı
Papa'nın haçı çalındı
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2022 yılının sonunda hayatını kaybeden Papa 16. Benedictus tarafından Almanya'nın Bavyera bölgesinde bir kiliseye miras bırakılan haç, sergilendiği kiliseden çalındı.

Bavyera Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, Traunstein'daki kasaba kilisesinin duvarındaki vitrinin kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılarak açıldığı belirtildi. Polis, kilisedeki bir kasadan nakit para çalındığını da söyledi.

Polis açıklamasında, "Katolik kilisesi için dini nesnenin değeri ölçülebilir değil" dedi ve kilisenin çevresinde şüpheli kişileri görmüş olanların polise bildirmesini istedi.

Benedict, altı asırdır istifa eden ilk papa olduktan yaklaşık on yıl sonra, 31 Aralık 2022'de hayatını kaybetti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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