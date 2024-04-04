Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        84
        Fenerbahçe
        FB
        82
        Trabzonspor
        TS
        52
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        45
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Eski milli basketbolcu Barış Küce vefat etti - Basketbol Haberleri

        Eski milli basketbolcu Barış Küce vefat etti

        A Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Barış Küce, 78 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 10:59 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski milli basketbolcu Barış Küce vefat etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk basketbolunun unutulmaz isimlerinden Barış Küce Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

        Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Milli takımımızın eski basketbolcularından Barış Küce'nin vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TBF olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

        Barış Küce, kariyerinde altyapısında yetiştiği TED Ankara Kolejliler ile Fenerbahçe ve Altınordu formalarını giydi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesini hastanede vahşice öldürdü!
        Annesini hastanede vahşice öldürdü!
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Yeni Brexit kapıda mı?
        Yeni Brexit kapıda mı?
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        Beşiktaş'ta Fernando Santos kritik viraja giriyor
        Beşiktaş'ta Fernando Santos kritik viraja giriyor
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Bariyerleri yıktı! Denize uçtu! Uçurumda son!
        Bariyerleri yıktı! Denize uçtu! Uçurumda son!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Tayvan depreme nasıl hazırlıklı hale geldi?
        Tayvan depreme nasıl hazırlıklı hale geldi?
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        Kira gelir vergisi beyanında yarın son gün
        Kira gelir vergisi beyanında yarın son gün
        12 yaşındaki şüpheli okula neden silahlı saldırı düzenledi?
        12 yaşındaki şüpheli okula neden silahlı saldırı düzenledi?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Habertürk Anasayfa