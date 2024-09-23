Eski milli basketbolcu Asım Pars hayatını kaybetti

A Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Asım Pars, 48 yaşında hayatını kaybetti.

Bosna Hersek'in Tuzla kantonundaki Tojsici mahallesinde bulunan aile evinde cansız bedenine ulaşılan Asım Pars'ın intihar ettiği açıklandı.

"KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ"

Tuzla Kantonu İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.40 civarwında Kalesija Polis Karakolu, Asım'ın Tojsici'de bulunan evinde intihar ettiğine dair bir ihbar aldı. Polis memurları, Asım'ın kendini asarak intihar ettiğini doğruladı." denildi ve intiharın nedeninin daha sonra belirleneceği bildirildi.