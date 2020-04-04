04 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de okullara önce bir haftalık ara verildi, ardından da eğitimin uzaktan sürdürülmesine karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimde aldığı önlemler kapsamında uzaktan eğitimin adresi ise internette Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve televizyonda ise TRT kanalları oldu. Öğrenciler EBA ile tüm ders içeriklerini internet ve TRT üzerinden takip etme imkanına erişti. EBA üzerinden eğitimin başlamasıyla akıllara şu soru geldi: Geçmiş yıllarda öğrenciler televizyondan hangi programlar izliyordu?
80 KUŞAĞININ VAZGEÇİLMEZİ: SUSAM SOKAĞI
Minik Kuş, Kurabiye Canavarı, Edi ile Büdü' deyince aklınıza anında Susam Sokağı geliyorsa 2000'li yıllardan çok daha önce dünyaya gelmişsiniz demektir... Susam Sokağı, bugünlerde yaşları 30 veya 40'larda olan herkesin kalbinde özel bir yere sahip. Susam Sokağı ile bir nesil, alfabeyi söktük ya da sayıları yiyen canavarlar sayesinde sayı saymayı öğrendi. Kurbağa Kermit'in şarkılarıyla hayat dersi aldı. Her bölümünde, çocuk eğitimi ve psikoloji konusunda uzman akademisyenlerin emeği olan Susam Sokağı çocuk gelişimine katkı sağladı. Program tam 50 ülkede yayınlandı ve yayınlandığı her ülkede miniklerin sevgisini kazandı.
ADAM OLACAK ÇOCUK
80’li ve 90’lı yılların unutulmazı Adam Olacak Çocuk, bir dönemin televizyon klasiği olarak istisnasız her çocuğa dokunmuştu... Barış Manço'nun sunduğu 7'den 77'ye adlı programın içinde yer alan, Adam Olacak Çocuk'ta, Manço her hafta yaklaşık 5-6 çocuğu sahneye çıkartıp soru soruyordu. 'Arabada hangi koltuğa oturuyorsun?', 'Kahvaltıda ne yiyiyorsun?' gibi sorularla çocuklara öğütler veriliyordu. Ardından çocuklara şarkı söyletiliyordu.
Manço bir röportajında Adam Olacak Çocuk programına ilişkin şunları söylemişti:
"Yaptığım müzikle toplumun çok sesliliğine katkıda bulunmaktan başka bir şey düşünmedim. Türkiye'nin karamsar bir tablosu var ve ben o tabloyu görüyorum. Bütün bu karanlık ve karamsar görüntüye rağmen ben kararımı verdim ve işimi gücümü bırakıp, belki çocuklarımızın daha iyi yetişmelerine katkıda bulunurum diye düşünerek, çocuklara yönelik programlar yapıyorum. Böylece bir kuşağı daha taşımak istiyorum. Sizler benim şarkılarımla büyüdünüz, şimdiki çocuklar da benim onlar için hazırladığım programlarla büyüyorlar. Bir gün 'Bu adam bize program yapardı.' diye hatırlayacaklar."
"Kan gövdeyi götürürken, hırsızın uğursuzun bollaştığı bir ortamda, çocuklarımız için iyi şeyler yaparak bir kuşağı taşımak konusunda iddialıyım. Bu kuşak büyüyüp kemale erdiklerinde, ülkenin kaderini değiştirmek ve bazı yerlerde bulunmak için ortaya çıkacağım zaten. Allah sağlık, sıhhat verirse..."
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