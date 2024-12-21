Eski IMF Başkanı Rato, servetini Maliye'den saklamaktan 4 yıl 9 ay hapis cezası aldı

IMF'de 2004-2007 yıllarında başkanlık, Bankia bankasında 2010-2012'de üst düzey yöneticilik ve İspanya'da ise Maliye (1996-2000) ile Ekonomi (2000-2004) bakanlıkları görevlerinde bulunan 75 yaşındaki Rato, 2015 yılından bu yana yargılandığı davada cezası açıklandı.

Rato, 2005-2015 yılları arasında yolsuzluk, kara para aklama ve vergide usulsüzlük olmak üzere toplam üç farklı suçtan suçlu bulundu.

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Madrid İl Mahkemesinde görülen davada hakim, eski IMF Başkanı için 4 yıl 9 ay hapis, 2 milyon 22 bin 154 avro ceza ve 568 bin 413 avro tazminat ödemesine karar verdi. İspanya savcılığı, Rato hakkında 11 farklı suçtan toplamda 63 yıl hapis, Maliyeye 42,4 milyon euro ceza ve 7,75 milyon euro tazminat talebinde bulunmuştu. Dava, kamuoyunda çok tartışılan farklı gerekçelerden dolayı 9 yıl sürdü.

Rato daha önce de, bir İspanyol bankasının kurumsal kredi kartlarını şahsi harcamalarında kullandığı için 2018 yılında 4,5 yıl hapis cezası aldıktan sonra Madrid'deki Soto del Real cezaevine girmiş ve Şubat 2021'de şartlı tahliye olmuştu.