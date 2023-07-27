Eski HDP'li belediye eş başkanı sınırda yakalandı

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Yunanistan'a kaçak yollardan geçmeye çalışan PKKKCK üyesi 1 kadının olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında kaçma hazırlığında olan F.A.'yı yakaladı.

Eski HDP Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı F.A.'nın yapılan kimlik kontrolünde, 'PKKKCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde istinafta dosyası olduğu belirtildi. F.A.'nın ayrıca 2016 yılında İstanbul Fatih Vezneciler patlamasında saldırıyı düzenleyen PKKKCK üyesinin cenazesine katıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan F.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.