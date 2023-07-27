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        Haberler Gündem Eski HDP'li belediye eş başkanı sınırda yakalandı

        Eski HDP'li Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı kaçarken Pazarkule sınır kapısında yakalandı

        Edirne'de Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçma hazırlığı yapan PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanan, Diyarbakır'ın eski HDP'li Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı F.A., Pazarkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 13:16
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        Eski HDP'li belediye eş başkanı sınırda yakalandı
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        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Yunanistan'a kaçak yollardan geçmeye çalışan PKKKCK üyesi 1 kadının olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında kaçma hazırlığında olan F.A.'yı yakaladı.

        Eski HDP Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı F.A.'nın yapılan kimlik kontrolünde, 'PKKKCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde istinafta dosyası olduğu belirtildi. F.A.'nın ayrıca 2016 yılında İstanbul Fatih Vezneciler patlamasında saldırıyı düzenleyen PKKKCK üyesinin cenazesine katıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan F.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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