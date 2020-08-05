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ABD'de eski Google mühendisi Anthony Levandowski, şirketin sürücüsüz araç birimi Waymo'da çalıştığı dönemde ticari sırlarını mobil ulaşım uygulaması Uber'e satmak suçundan 18 ay hapse mahkum edildi.

ABD Bölge Yargıcı William Alsup, hakkında açılan kamu davasında federal savcılarla anlaşarak ceza indiriminden yararlanmak için suçunu itiraf eden Levandowski'ye 18 ay hapis ve 95 bin dolar para cezası verdi.

Alsup, ayrıca Levandowski'nin dava soruşturmasında hükümete yardım eden Waymo'nun masraflarını karşılaması için şirkete 756 bin 499 dolar ödemesine hükmetti.

Mühendis Levandowski, hükümetle anlaşmasaydı 10 yıla kadar hapis, 250 bin dolara kadar para cezası ile cezalandırılabilirdi.

Bu yılın başlarında iflas başvurusu yapan Levandowski'nin ödemeleri yapıp yapamayacağı bilinmiyor.

Robotik araçlar alanında çalışan öncü isimlerden biri olan Levandowski, kendi kurduğu "Otto" adlı sürücüsüz kamyon şirketine daha fazla vakit ayırmak gerekçesiyle 2016 başında Waymo'dan ayrılmıştı.

Google, Levandowski'nin şirketten ayrılırken, sürücüsüz araçların etraftaki nesneleri algılamasını sağlayan ışıklı radar sistemlerinin çalışma prensipleri gibi ticari sır niteliğindeki bilgileri içeren 14 bin sayfa dijital dokümanı kendi şahsi disklerine indirdiğini iddia etmişti.

Uber aynı yıl Otto'yu 680 milyon dolar bedelle satın alarak bünyesine katmış, Levandowski bu tarihten itibaren Uber için çalışmaya başlamıştı.

Google'ın 2017'de açtığı davada Uber 245 milyon dolar ödeyerek adli uzlaşma yoluna gitmiş, ancak hakim konu hakkında kamu soruşturması başlatılması talimatı vermişti.

Kaliforniya'da açılan kamu davasında savcılık, mühendis Levandowski'ye Waymo'da çalıştığı dönemde robotik araçlar üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen 33 ayrı ticari sır niteliğindeki bilgiyi çalarak daha sonra çalışmaya başladığı Uber'e satma suçlaması yöneltmişti.