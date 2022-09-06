Eski eşi tarafından sokakta tacize uğradı!

Denizli'de olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde evinin mahallesindeki sokakta yürüyen Ö.A., yanına gelen eski eşi O.Ç.’nin tacizine uğraması sonrası bağırmaya başladı.

İHA'da yer alan habere göre bağırma seslerinin ardından eski eş koşarak bölgede uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, kadını sakinleştirerek konuyu toparlamaya çalıştı. Alınan bilgiler doğrultusunda ekipler eski koca O.Ç.’yi yakın bölgede yakalayarak gözaltına aldı.

Eski eşinden şikayetçi alan Ö.A. karakola giderek ifade verdi.