Eski eş bıçakla katletti!

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Balıkesir'de eski eşi tarafından bıçaklanan Ayşe A. (46), hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Cemil F. (37), 16 yıllık evli kaldığı ve boşandığı Ayşe A.'yı Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki ikametinde bıçakladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ayşe A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cemil F. ise, vahşetin ardından emniyete giderek teslim oldu.

Boşanmanın ardından bir süredir hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Cemil F., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Ayşe A.'yı tehdit ettiği iddia edildi.

Ayşe A'nın Gönen Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştığı ve 2 kız çocuğu annesi olduğu öğrenildi.

Cemil F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.