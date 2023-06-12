Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, trafik kazasında yaralandı

Muğla'nın Ula ilçesinde, devrilen pikapta bulunan Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı

Giriş: 12.06.2023 - 20:18 | Güncelleme: ABONE OL
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
AA

Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekci'nin içerisinde bulunduğu pikap, Gölcük mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada Zeybekci ile yaralanan kişinin ise doktor İbrahim Ünlü olduğu belirtildi.

"DURUMU GAYET İYİ, HERHANGİ BİR SORUN GÖRÜNMÜYOR"

Zeybekci ve Ünlü'nün sağlık durumu hakkında gazetecilere bilgi veren Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, "Bakanımızın durumu gayet iyi, herhangi bir sorun görünmüyor. Kendisini müşahede amaçlı takip edeceğiz. Bugün misafir edeceğiz. Herhangi bir cerrahi müdahale gerektirecek bir durum yok." dedi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça da Zeybekci ve arkadaşının tomografilerinin çekildiğini ve emniyet amaçlı bir günlük hastanede kalacaklarını söyledi.

Hastaneye gelen Vali Orhan Tavlı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz da Zeybekci ve Ünlü'nün sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kocaeli'de bir ev kurşunlandı
Kocaeli'de bir ev kurşunlandı
Selde kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Selde kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Çanakkale'de su kullanımına kısıtlamanın süresi uzatıldı
Çanakkale'de su kullanımına kısıtlamanın süresi uzatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.