Eski Başkan Barack Obama seçim öncesinde Kamala Harris için kampanya yürütecek
Washington Post, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, 5 Kasım'da yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde Demokrat başkan adayı Kamala Harris için kampanya yürüteceğini duyurdu.
Washington Post, isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan üst düzey bir kampanya yetkilisine dayandırdığı haberinde Obama'nın Pittsburgh'a yapacağı bir ziyaretle Kamala Harris için çalışmalarına başlayacağını belirtti.
Demokratların en güçlü isimlerinden Obama ve eşi Michelle temmuz ayında Kamala Harris'in Başkanlık adaylığını desteklemişti.
Başkan Joe Biden'ın Başkanlık yarışından çekilmesinin ardından Demokrat Parti tabanı Başkan adaylığı için Michelle Obama'yı öne çıkarmış ama aday Kamala Harris olmuştu.