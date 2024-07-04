Eski Bakanın kardeşi emekli hakim evinde ölü bulundu
İstanbul Bakırköy'de eski bakan Fehim Adak'ın kardeşi eski hakim ve avukatlık yapan Nedim Adak evinde ölü bulundu.
Bakırköy'de eski bakan Fehim Adak'ın kardeşi eski hakim ve avukatlık yapan Nedim Adak evinde ölü bulundu. Adak'ın evinde yapılan incelemenin ardından cenaze Küçükçekmece Gasilhanesine götürüldü.
Olay, Şenlikköy Mahallesi Cevizlik Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Eski Ticaret Bakanı Fehim Adak'ın kardeşi emekli hakim Nedim Adak'a (77) ulaşamayan kızı babasının evine geldi. İçeriye giremeyen kızı polisten ve itfaiyeden yardım istedi. Kapıyı kıran İtfaiye ekipleri Adak'ı banyoda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, emekli hakim ve avukatlık yapan Nedim Adak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin evde ve cenaze üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir darp izine rastlanmadı. Nedim Adak'ın cenazesi Küçükçekmece Gasilhanesine götürüldü.