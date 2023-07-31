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        Haberler Dünya Eski Azerbaycan başbakanlarından Suret Hüseynov İstanbul'da vefat etti

        Eski Azerbaycan başbakanlarından Suret Hüseynov İstanbul'da vefat etti

        Eski Azerbaycan Başbakanlarından Suret Hüseynov 64 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 23:44
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        Eski Azerbaycan başbakanı Hüseynov hayatını kaybetti
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        Medipol Mega Üniversite Hastanesi Mesul Müdürü Prof. Dr. Aydın Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, Hüseynov'un sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği ani bilinç kaybı ve kalp durması nedeniyle 112 Acil Sağlık ambulansında entübe edildiğini, kalp akciğer canlandırma manevrası eşliğinde İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

        Prof. Dr. Ünal, Hüseynov'a burada canlandırma manevrası eşliğinde gerekli tedaviler uygulandığını aktararak, şunları kaydetti:

        "(Hüseynov'un) Üçüncü basamak yoğun bakıma sahip olan Medipol Mega Üniversite Hastanemize sevki yapılmış ve kalp akciğer canlandırma müdahalesi altında hastanemiz acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk muayenesinde bilincinin kapalı, doğal solunum ve kalp atımının olmadığı saptanmıştır. Bu koşulda canlandırma müdahalesine devam edilmiş ve gerekli medikal tedaviler yapılmıştır. Ancak yapılan bütün çabalara rağmen döndürülememiştir. Sayın Suret Hüseynov'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

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