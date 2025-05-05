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        Haberler Magazin Eski asbaşkan Ferhat Göçer'den şampiyon Sarıyer’e tebrik - Magazin haberleri

        Eski asbaşkan Ferhat Göçer'den şampiyon Sarıyer’e tebrik

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olan Sarıyer, Boğaz'da kutlama yaptı. Bir dönem kulüpte asbaşkanlık yapan Ferhat Göçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımı tebrik etti; "Hedef Süper Lig"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 19:53 Güncelleme: 05.05.2025 - 19:53
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        Eski asbaşkan Sarıyer'in şampiyonluğunu kutladı
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        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sarıyer, sezonun son maçında İskenderunspor’u 1-0 mağlup ederek 82 puana ulaştı ve grubu lider tamamladı. Bu sonuçla Sarıyer, önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig’de yer alma hakkı kazandı. Şampiyonluk sonrası Sarıyer Kulübü, İstanbul Boğazı’nda bir kutlama programı düzenledi. Takım ve taraftarlar kutlamada bir araya geldi.

        Şarkıcı Ferhat Göçer de o anları sosyal medya hesabından paylaşarak Sarıyer’i tebrik etti. Göçer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Çok mutluyum. 10 yıl yönetiminde asbaşkanlık yaptığım Sarıyer şampiyon. Hedef Süper Lig"

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        #Sarıyer,
        #ferhat göçer

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