Eski ABD Başkanı Trump'ın "sus payı" davasında duruşmalar başladı: "Bu bir seçim sahtekarlığı"

Savcı Coangelo, "Bu, 2016 seçimlerini etkilemek, Donald Trump'ın davranışları hakkında söyleyecek kötü şeyleri olan insanları susturmak için yasa dışı harcamalar yoluyla seçilmesine yardımcı olmak amacıyla planlanmış, uzun süredir devam eden bir komploydu. Bu, saf ve basit bir seçim sahtekarlığıydı." ifadelerini kullandı.