Eski ABD Başkanı Donald Trump'a bir para cezası daha verildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a bir para cezası daha verildi

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başı para cezalarından kurtulmuyor. Birleşik Krallık'ın (BK) başkenti Londra'da görülen duruşmada son olarak Trump'ın, Britanyalı eski ajan Christopher Steele'ın şirketine mahkeme masrafları için 300 bin sterlin ödemesine karar verildi.

BK'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, Orbis adlı şirketin kurucusu olan Steele'ın bir dönem BK dış istihbarat servisi MI6'te Rusya birimini yönettiğini hatırlattı. Eski ajan, 2016 ABD başkanlık seçimleri döneminde Trump'ın Rusya'yla ilişkisini anlatan bir dosya hazırlamıştı.

2017'de basına sızdırılan dosyada Trump'ın, Rusya'da "seks partilerine" katıldığı öne sürülmüştü. Trump'ın Rus yetkililerden rüşvet aldığı da iddialar arasında yer almıştı.

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Cumhuriyetçi Partili Trump, "Steele Dosyası"ndaki iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından iki kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmişti. "Steele Dosyasını" Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

77 yaşındaki siyasetçiyse dosyanın sahte olduğu ve Orvis'in BK'nin veri koruma kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete dava açmıştı. Trump'ın avukatı Hugh Tomlinson, ekimde görülen duruşmada müvekkilinin iddialar yüzünden "acı çektiğini ve itibarının zarar gördüğünü" savunmuştu.

Orbis cephesiyse dosyanın kamuya açıklanmamasını gerektiğini ancak ellerinde olmayan sebeplerle sızdırıldığını ileri sürerek davanın düşürülmesi gerektiğini öne sürmüştü.

Dün yayımlanan mahkeme belgelerine göre Hakim Karen Steyn, 1 Şubat tarihli kararında Trump'ın talebini reddetti. Orbis'in istediği 634 bin sterlin'i fazla bulan Steyn, Trump'ın mahkeme masrafları için 300 bin sterlin ödemesine hükmetti.

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PARA CEZALARI BİTMİYOR

Kasımda yapılacak 2024 ABD başkanlık seçimleri için çalışmalarını sürdüren Trump, bir yandan da ülkesinde çok sayıda davayla boğuşuyor. Eski ABD Başkanı'nın milyonlarca dolar ceza ödemesi de gerekiyor.

Örneğin Trump, çocukları ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalar ve finansman sağlama evrakında varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin dava, 2 Ekim 2023'te başlamış ve 11 Ocak'ta sona ermişti.

Dava sonucunda Trump'ın 355 milyon dolar ceza ödemesine karar verilmişti. para cezasının, faizle yaklaşık 454 milyon dolara çıktığı ve Trump'ın ödemesi gereken tutarın günde yaklaşık 112 bin dolar arttığı kaydediliyor.

Trump ayrıca ABD'li yazar E. Jean Carroll'ın açtığı "tecavüz ve hakaret" davasında toplamda 83 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Eski ABD Başkanı'nın, ödemenin ertelenmesi için yaptığı başvuru bugün reddedildi.

Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları yalanlamıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.