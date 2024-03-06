2024 ABD Başkanlık Seçimleri: Finansman arayan Donald Trump, Elon Musk'la görüştü

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2024 ABD Başkanlık Seçimleri için çalışmalarını sürdüren Donald Trump, dünyanın en zengin kişilerinden Elon Musk’la görüştü.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından The New York Times’ın dün geçtiği habere göre kampanyasına nakit finansman arayan Trump, Florida eyaletinde Musk’ın yanı sıra Cumhuriyetçi Partili birkaç bağışçıyla da buluştu.

Adı açıklanmayan üç kaynağa dayandırılan haberde özel toplantının 3 Mart’ta Palm Beach’te gerçekleştiği yazıldı.

Kaynaklardan biri, Trump’ın Tesla, SpaceX ve X patronunu çevresine övdüğünü ve teknoloji milyarderiyle yakın zamanda baş başa görüşmek istediğini öne sürdü.

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Ancak NYT, “Musk’ın servetini Trump için kullanıp kullanmayacağı henüz belli olmadığına” dikkat çekti. Tesla patronunun desteğinin, ABD Başkanı Joe Biden karşısında maddi açıdan geride olan Trump’ın dezavantajını ortadan kaldırabileceği de vurgulandı.

"MUSK, BIDEN'IN YENİLMESİNİ İSTİYOR"

Milyarder işinsanın kendisini politik olarak uzun süredir bağımsız gösterdiğini hatırlatan gazete, Musk’ın bağışlarını Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti’ye eşit biçimde dağıttığına dikkat çekti.

Bununla birlikte habere göre Musk’ın sosyal medya paylaşımları Biden’ın kasımdaki seçimlerde yenilmesini istediğini gösteriyor.

Ne Trump ne de Musk cephesi, NYT’nin yorum taleplerine cevap verdi.

Forbes’a göre serveti yaklaşık 200 milyar doları bulan Musk, iki partiye de eşit bağış yapsa da 81 yaşındaki Biden’a yönelttiği eleştirilerle biliniyor. Tesla patronu daha önce Biden’ın yaşına işaret ederek siyasetçilere yaş sınırı gelmesini istemişti.

Milyarder ayrıca Ağustos 2021’de Beyaz Saray’da düzenlenen elektrikli araç zirvesine Tesla’nın davet edilmemesini de eleştirmişti.

Bununla birlikte 52 yaşındaki işinsanı, Trump başkanken ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından Cumhuriyetçi liderin danışmanlığından ayrılmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.