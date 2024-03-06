Zirvenin sahibi değişti! Musk artık en zengin değil
Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk 'dünyanın en zengin insanı' unvanını kaybetti. Tesla hisselerinde yaşanan gerileme Musk'ın servetinin 2024 yılında 36.6 milyar dolar gerilemesine yol açtı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, dünyanın en zengin adamı unvanını geri aldı ve Elon Musk'u tahtından indirdi.
Eski adı Twitter olan X ve SpaceX'in de başında bulunan milyarder Elon Musk'ın serveti, Tesla'nın hisse fiyatının son dönemde yüzde 25 düşmesi nedeniyle 36,6 milyar dolardan fazla eridi.
Buna ek olarak Ocak ayında bir mahkeme, şirketi Tesla tarafından 2018 yılında Elon Musk'a verilen 55,8 milyar dolarlık maaş anlaşmasını, yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği gerekçesiyle iptal etti.
Artık Amazon'un başında olmayan Jeff Bezos ise, e-ticaret devinin artan hisse senedi fiyatlarından faydalandı. Ancak tüm bunlara karşın bu ayın başlarında 8,5 milyar dolarlık Amazon hissesi satmasına rağmen Bezos, yüzde 9.56 oranındaki hisseyle şirketin en büyük hissedarı olmaya devam ediyor.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin verilerine göre Bezos 2024 içerisinde 23 milyar dolar kazanırken, Musk yaklaşık 2 ay içinde 36,6 milyar dolar kaybetti.
Listede Jeff Bezos 197 milyar dolar ile zirvede yer alırken onu 195 milyar dolar ile Fransız lüks marka devi LVMH CEO'su Bernard Arnault takip etti. Musk ise 192 milyar dolar ile iki milyarderin gerisine düştü.
Listede 4. sırada 176 milyar dolarlık serveti ile Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 5. sırada ise 149 milyar dolar ile Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 6. sırada 139 milyar dolar ile Steve Ballmer, 7. sırada 132 milyar dolar ile Warren Buffett yer alıyor.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.