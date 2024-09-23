Eşiyle barışan Ebru eski sevgili kurbanı oldu
Aydın'da 2 çocuk annesi 27 yaşındaki Ebru Ö., boşanma aşamasındaki eşiyle barışmadan önce birlikte yaşadığı eski sevgilisi olduğu iddia edilen C.K. tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Aydın'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 54 Sokak'ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, eşi S.Ö. ile boşanma aşamasında olan Ebru Ö., bir süre C.K. ile birlikte yaşadı. Daha sonra eşi ile barışan genç kadın, eşi S.Ö. ve 2 çocukları ile birlikte yeni bir eve taşındı.
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C.K., adresini öğrendiği kadının konuşmak için evine geldi. İkili arasında çıkan tartışmada C.K., Ebru Ö.'yü bıçakladı. Ebru Ö., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden araçla kaçtı.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
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Olay yerindeki incelemenin ardından Ebru Ö.'nün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
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Olaya ilgili soruşturma sürerken, cinayet şüphelisi C.K. ise her yerde aranıyor.
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