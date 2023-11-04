Bu ameliyat bacaklarına metal çubukların yerleştirilmesini içeriyordu. En sonunda ameliyat oldu ve bacakları 5,5 inç yani 13.97 santimetre uzatıldı. Sonuç olarak model şu anda 1.80 boyuna sahip ancak ne yazık ki ameliyatı kabul ettiği için derin bir pişmanlık yaşıyor.