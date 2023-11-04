Eşinin baskısı yüzünden bacaklarını 14 santim uzatmak için ameliyat oldu! "Çok pişmanım!"
Alman bir model, eşinin ona sürekli bacak boyunu beğenmediğini söylemesi üzerine bacak uzatma ameliyatı olmayı kabul etti ancak her şeye rağmen evlilikleri yürümedi ve genç manken şu anda derin bir pişmanlık yaşadığını söylüyor.
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Alman bir model olan Theresia Fischer, kocasından sürekli olarak bacak boyu hakkında eleştiri alıyordu; hatta yorumları duygusal istismara kadar varabiliyordu.
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Bir keresinde 31 yaşındaki modele şöyle demişti: Theresia, büyük kadınlardan hoşlandığımı biliyorsun. Yani bunu (bacak uzatma ameliyatını) gerçekten çok isterim. 14 santimetreye kadar bacaklarını uzatabilirsin. Ben olmadan hiçbir şey yapamazsın. Bana ihtiyacın var.
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Bu tarz konuşmalar o kadar sıklıkla oluyordu ki genç model zamanla eşinin söylediklerini benimsemeye başladı ve varlığından bile haberdar olmadığı boy uzatma ameliyatını kabul etti.
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Bu ameliyat bacaklarına metal çubukların yerleştirilmesini içeriyordu. En sonunda ameliyat oldu ve bacakları 5,5 inç yani 13.97 santimetre uzatıldı. Sonuç olarak model şu anda 1.80 boyuna sahip ancak ne yazık ki ameliyatı kabul ettiği için derin bir pişmanlık yaşıyor.
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Eşiyle ayrılan Theresia, bunu hiçbir zaman yapmamış olmayı diliyor. "Bedenimden her zaman memnundum. Utanıyorum çünkü yapılmaması gereken bir operasyona razı oldum.”
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Ayrıca Theresia, yeni görünüşünü için internet kullanıcılarından büyük eleştiriler aldığını da ifade ediyor. Şunları söylüyor: Artık bacaklarımdan memnun ve mutlu hissediyorum ama internette bir nefret dalgasına maruz kalıyorum. Bu beni çok acıtıyor.
Kaynak: BrightSide
Fotoğraflar: Theresia Fischer Instagram
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