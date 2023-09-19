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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi! - Güncel haberler

        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!

        İstanbul'da, 30 yıllık eşi Peri Dağlar´ı evinin balkonunda bıçaklayarak öldüren şüpheli Ramazan Dağlar polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli poliste ifade vermeyerek susma hakkını kullandı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken sadece "Pişmanım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:41 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:48
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        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
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        İstanbul Esenyurt´ta dün meydana gelen vahşi cinayette, Peri Dağlar evinin balkonunda eşi Ramazan Dağlar tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

        ELİNDEKİ BIÇAKLA SOKAKTA YÜRÜDÜ

        DHA'da yer alan habere göre cep telefonu kameraları tarafından görüntülenen olayın ardından şüpheli elindeki bıçakla olay yerinden uzaklaşmıştı.

        30 YILLIK EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

        Şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Ramazan Dağlar'ın 30 yıllık eşini neden öldürdüğüne dair konuşmadığı öğrenildi.

        SUSMA HAKKINI KULLANDI

        Sorgusunda aralarında sık sık tartışma yaşandığını söyleyen şüphelinin resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı belirtildi.

        "PİŞMANIM" DİYEBİLDİ

        Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Ramazan Dağlar, basın mensuplarının sorusu üzerine sadece "Pişmanım" cevabını verdi.

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