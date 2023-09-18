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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bu kadarına pes: Karısını bıçaklayan adam elini kolunu sallayarak kaçtı! - Son dakika haberler

        İstanbul'da vahşetin görüntüsü!

        İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra elinde bıçakla evden kaçan zanlı, cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 13:54 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:17
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        İstanbul'da vahşetin görüntüsü!
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        İstanbul'da olay, edinilen bilgilere göre, Esenyurt'taki Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Evde eşi ile tartışan kişi, tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından bıçağa sarıldı.

        EŞİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

        İHA'da yer alan habere göre çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklayan zanlı, evden kaçtı.

        KOMŞULARI MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ

        Evden yükselen bağrışma seslerini duyan komşular olaya müdahale etmek istedi. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Olayda ağır yaralanan Peri D. isimli kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Peri D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        KAÇIŞ ANI KAMERAYA YANSIDI

        Zanlının olayın ardından elindeki bıçakla kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        "ADAMI YAKALAYAMADILAR"

        Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Sabah çocukları okula götürürken bir baktık bağırma çağırma sesleri geldi. Kadın ölmüş, adamı yakalayamadılar. Önünü kesmeye çalıştılar ama kaçtı" diye konuştu.

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        #kadın cinayeti
        #Son dakika haberler
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