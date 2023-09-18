İstanbul'da vahşetin görüntüsü!
İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra elinde bıçakla evden kaçan zanlı, cep telefonu kamerasına yansıdı
İstanbul'da olay, edinilen bilgilere göre, Esenyurt'taki Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Evde eşi ile tartışan kişi, tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından bıçağa sarıldı.
EŞİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI
İHA'da yer alan habere göre çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklayan zanlı, evden kaçtı.
KOMŞULARI MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ
Evden yükselen bağrışma seslerini duyan komşular olaya müdahale etmek istedi. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Olayda ağır yaralanan Peri D. isimli kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Peri D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KAÇIŞ ANI KAMERAYA YANSIDI
Zanlının olayın ardından elindeki bıçakla kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
"ADAMI YAKALAYAMADILAR"
Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Sabah çocukları okula götürürken bir baktık bağırma çağırma sesleri geldi. Kadın ölmüş, adamı yakalayamadılar. Önünü kesmeye çalıştılar ama kaçtı" diye konuştu.