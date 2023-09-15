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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!

        Bolu'da eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!

        Bolu'da eşini öldürerek dere kenarına atmakla suçlanan Mürüvet Ö., 24 yıl hapisle cezalandırıldı. Kocasının kendisini tabancayla vurmak istediğini söyleyen sanık, "Vereceğiniz karara razıyım. Kararı, mahkemenin yüksek vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:29 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:31
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        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
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        Bolu'da eşini öldürdükten sonra dere kenarına attığı iddiasıyla yargılanan kadın 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        AA'da yer alan haber göre Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mürüvet Ö. ve oğlu İbrahim Ö, öldürülen Metin Ö'nün eski eşinden olan oğlu Celal Ö. ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada son sözleri sorulan Mürüvet Ö. eşinin kendisini sürekli dövdüğünü ve aldattığını iddia etti.

        "VERECEĞİNİZ KARARA RAZIYIM"

        Olay günü yaşananları tekrar anlatan Mürüvet Ö, "Sedirin altından çıkardığı tabancayla beni öldürmek istediğini söyledi. Ben de kendimi korumak için kafasına odunla vurup öldürdüm. Sonra da el arabasıyla taşıdığım cesedi dereye attım. Vereceğiniz karara razıyım. Kararı, mahkemenin yüksek vicdanına bırakıyorum." diye konuştu.

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        Celal Ö. sanığın cezalandırılmasını talep etti, İbrahim Ö. ise annesinin suçsuz olduğunu savundu.

        Mahkeme heyeti, sanık Mürüvet Ö'nün akıl sağlığına ilişkin Ankara Adli Tıp Kurumundan gönderilen raporun sonucunu okudu. Kurumdan yollanan raporda sanığın akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin olduğunun belirtildiği aktarıldı.

        Sanık Mürüvet Ö'yü müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle cezayı 24 yıl hapse indirdi.

        NE OLMUŞTU?

        Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde 28 Aralık 2021'de kaybolan inşaat işçisi Metin Ö'nün (59) 31 Aralık'ta dere kenarında cesedi bulunmuştu.

        Metin Ö'nün evindeki incelemelerde bir tahtada kan bulunmuş, cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan eşi Mürüvet Ö. tutuklanmıştı.

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