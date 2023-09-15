Bolu'da eşini öldürdükten sonra dere kenarına attığı iddiasıyla yargılanan kadın 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA'da yer alan haber göre Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mürüvet Ö. ve oğlu İbrahim Ö, öldürülen Metin Ö'nün eski eşinden olan oğlu Celal Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan Mürüvet Ö. eşinin kendisini sürekli dövdüğünü ve aldattığını iddia etti.

"VERECEĞİNİZ KARARA RAZIYIM"

Olay günü yaşananları tekrar anlatan Mürüvet Ö, "Sedirin altından çıkardığı tabancayla beni öldürmek istediğini söyledi. Ben de kendimi korumak için kafasına odunla vurup öldürdüm. Sonra da el arabasıyla taşıdığım cesedi dereye attım. Vereceğiniz karara razıyım. Kararı, mahkemenin yüksek vicdanına bırakıyorum." diye konuştu.

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Celal Ö. sanığın cezalandırılmasını talep etti, İbrahim Ö. ise annesinin suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Mürüvet Ö'nün akıl sağlığına ilişkin Ankara Adli Tıp Kurumundan gönderilen raporun sonucunu okudu. Kurumdan yollanan raporda sanığın akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin olduğunun belirtildiği aktarıldı.