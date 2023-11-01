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        Haberler Gündem 3. Sayfa 12 GÜNDÜR KAYIP! Eşi ve oğlu öldürüldü: Azmettirmekle suçlanıyor! - Sivas haberleri

        Eşi ve oğlu öldürüldü! 12 gündür kayıp! Azmettirmekle suçlanıyor!

        Sivas'ın Kangal ilçesinde, 2 ay önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle eşi ve oğlu öldürülen 77 yaşındaki Hatice Ercan'dan, 12 gündür haber alınamıyor. Kayıp kadının bulunması için çalışmalar sürerken, köy muhtarı Ali İhsan Şimşek, "Aralarında adam öldürecek kadar bir sorun olduğunu düşünmüyorduk. Köylülerden herkes tedirgin. Köyün üzerinde farklı bir hava var" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:45 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:00
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        Eşi ve oğlu öldürüldü! 12 gündür kayıp! Azmettirmekle suçlanıyor!
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        Sivas'ta olay, 18 Ağustos'ta Kangal ilçesine bağlı Topardıç köyü Kuşburnu tepesi mevkiinde meydana geldi. Tarlalarını biçtirip, traktörüne yüklediği buğdayı köyüne götüren Hüseyin Ercan (52), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu dayısı Ali Karabayır ile karşılaştı.

        ENİŞTESİ VE YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ

        Hatice Ercan'dan, 12 gündür haber yok.
        Hatice Ercan'dan, 12 gündür haber yok.

        DHA'da yer alan habere göre Karabayır, yanındaki av tüfeği ile yeğeni Ercan'a ateş etti. Karabayır, daha sonra tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan'ın (75) yanına giderek onu da tüfekle vurdu. Ali Rıza Ercan ile oğlu Hüseyin Ercan, hayatını kaybetti.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Katil zanlısı Ali Karabayır.
        Katil zanlısı Ali Karabayır.

        Kaçan Ali Karabayır da 17 gün sonra yakalanıp, tutuklandı. İddiaya göre; ailenin yakınları, azmettirici olarak düşündükleri Ali Rıza Ercan'ın eşi Hatice Ercan'a (77) tepki gösterdi.

        20 EKİM'DE KAYBOLDU

        Köyde yalnız yaşayan Hatice Ercan, 20 Ekim'de kayboldu. Muhtar Ali İhsan Şimşek, Ercan'ı evinde bulamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı ancak hiçbir ize rastlanmadı.

        AZMETTİRİCİ OLARAK O SUÇLANIYOR

        Hüseyin Ercan (solda) ve babası Ali Rıza Ercan.
        Hüseyin Ercan (solda) ve babası Ali Rıza Ercan.

        Muhtar Şimşek, cinayetlerin azmettirici olarak Hatice Ercan'ın suçlandığını belirterek, "Bu tür ithamları duyduk. Ama daha sonra kadın da kayboldu. Nasıl oldu, bilmiyoruz. Kendi annelerinin azmettirici olduğunu, bu olaylarda parmağı olduğunu söylüyorlardı. 12 gündür de Hatice Ercan kayıp. Evine gidip, bakmıştım. Evinde olmadığını anlayınca gidip, jandarmaya bildirdim. Benim köyüm, bu tür şeyler ile alakası olmayan bir köy. İnsanlar birbiriyle gayet iyi anlaşıyor. Sadece bu iki ailede sorun vardı. Bunların da konusu ne, bilmiyoruz. Aralarında adam öldürecek kadar bir sorun olduğunu düşünmüyorduk.

        Köylülerden herkes tedirgin. Köyün üzerinde farklı bir hava var. Komşu, komşu ile bu olaylar yüzünden konuşmuyor. Jandarma zaten 1 haftadır konuşlanmış bekliyor. Hatice Ercan'ın okuma ve yazması yok. Tek başına bir yere gidecek bir kadın değil. Bir yere gidecek olsa da mutlaka bana haber verirdi. Yabancı birisi ile bir yere gitmez. İlçeye falan gidecek olsa kesinlikle tanıdık birileri ile giderdi" dedi.

        "TEDİRGİNLİKLE GECE-GÜNDÜZ BEKLİYORUZ"

        Ali Rıza Ercan'ın bacanağı Veyis Akkaş ise olayın ardından Hatice Ercan'ın yakınları tarafından köyde darp edildiğini belirterek, "Çok yakın akrabam değil; çocuklarını da tanımıyorum. Sadece öldürülen oğlunu tanırım. O da gerçekten çok beyefendi görünüyordu. Jandarmalar köyde, millet ister istemez tedirgin. Acaba ne zaman bulunacak, ne zaman çıkacak, sağ mı ya da ölü mü? Bu tedirginlik ile gece-gündüz bekliyoruz" diye konuştu.

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