Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini ve kayınvalidesini öldüren katilden kan donduran mesajlar: Yaptıklarınızın bedelini ödediniz! - Son dakika haberi

        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!

        Karabük'te, 'kıskançlık' nedeniyle tartıştığı eşi 45 yaşındaki Özlem Küçükyılmaz ve kayınvalidesi 62 yaşındaki Nazife Çetingök'ü sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar eden 59 yaşındaki Hasan Küçükyılmaz'ın cinayet öncesi ve sonrasında WhatsApp durumundan paylaştığı ses kayıtları ve videolar ortaya çıktı. Küçükyılmaz paylaşımlarında, "Yaptıklarının bedelini ödedin. Annen de ödedi, baban da cenazenizin başında durarak bedelini ödemiş olacak" ifadelerini kullandığı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 13:30 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karabük'te olay, dün saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle Kandil Sokak'ta meydana geldi. Hasan Küçükyılmaz (59), 1 yıl önce evlendiği eşi Özlem Küçükyılmaz (45) ile kıskançlık nedeniyle kavga etti.

        SOKAK ORTASINDA ATEŞ AÇTI

        DHA'da yer alan habere göre Hasan Küçükyılmaz, annesi Nazife Çetingök (62) ile birlikte dışarı çıkan eşi Özlem Küçükyılmaz'ı takip edip, sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı.

        ANNE VE KIZI YERE YIĞILDI

        Anne ve kızı vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Küçükyılmaz kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Küçükyılmaz ile Çetingök´ün cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        POLİSLERİ GÖRÜNCE CANINA KIYDI

        Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli Hasan Küçükyılmaz'ı aynı mahallede Zafer Sokak yakınlarındaki çamlıkta buldu. Küçükyılmaz, burada kendisine doğru yaklaşan polisleri görünce pompalı tüfekle kendini başından vurarak intihar etti.

        İLK EŞİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

        Hasan Küçükyılmaz'ın 2008 yılında ilk eşi Nimet Küçükyılmaz'ı da öldürüp hüküm giydiği, cezasını çekip 2 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

        EŞİ GEÇEN HAFTA YARDIM İSTEMİŞ

        Ayrıca, Özlem Küçükyılmaz'ın geçen hafta eşinden şiddet gördüğü için KADES uygulamasını kullanarak polisten yardım istediği, ancak daha sonra şikayetinden vazgeçtiği belirtildi.

        SON PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

        Hasan Küçükyılmaz'ın, cinayeti işlemeden önce ve işledikten sonra yaptığı bazı paylaşımlar ortaya çıktı. Küçükyılmaz'ın WhatsApp durumu olarak olay öncesi yaptığı paylaşımda, "Yarın 5 Eylül´de Allah nasip kısmet ederse, yarın bu arkadaşınız bu dünyada yok. Dersiniz ki niye yok. Bir sene önce vatandaşın birisi ile tanışıp evlendik. O yüzden yok" dediği görüldü.

        CİNAYETTEN SONRA PAYLAŞIM YAPTI

        Küçükyılmaz'ın olayın ardından yaptığı paylaşımda ise eşini kendisini aldatmakla suçlayarak, "Böyle cenazen çıkar işte. Birazdan kendimi öldüreceğim. Sana ahirette hesap soracağım. 2 elim yakanda olacak. Yaptıklarının bedelini ödedin. Annen de ödedi, baban da cenazenizin başında durarak bedelini ödemiş olacak. Benimle oynama oyuncak olursun dedim. Ne oldu bak. Neredesiniz. Arkadaşlarınla eğleniyormuşsun. Benim soyadımla yapamazsın. Benim soyadım Küçükyılmaz, soy ismime leke düşürmemek için öldürdüm bak" dediği sesler yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Karabük
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu! "Ellerimden kayıp gitti!"
        Selde kaybolan Asel bebeğin annesi konuştu! "Ellerimden kayıp gitti!"
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        'Egzersiz ilaçtır' kanıtlandı! İşte 4 haftada meydana gelen olumlu etkiler
        'Egzersiz ilaçtır' kanıtlandı! İşte 4 haftada meydana gelen olumlu etkiler
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Korgan Berzeg'in eşinden Tina hakkında ilk açıklama
        Felaketin ardından Çanakkale'de "yasak" talebi!
        Felaketin ardından Çanakkale'de "yasak" talebi!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Habertürk Anasayfa