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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt’ta tekel bayisinde silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

        Esenyurt’ta tekel bayisinde silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

        Esenyurt'ta alacak verecek meselesi sebebiyle tekel bayisine gelerek iş yeri sahibine silahla ateş eden 3 şüpheliden 1'i gözaltına alınırken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 22:17 Güncelleme: 30.11.2023 - 22:17
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        Yine Esenyurt, yine tekel saldırısı!
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        Esenyurt'taki olay, geçtiğimiz hafta saat 17.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerindeki bir tekel bayi dükkanında meydana gelmişti. İddiaya göre, içeri giren 3 şahıs iş yeri sahibi Lokman S. ile tartışmaya başladı. Tartışma sebebinin alacak verecek meselesi olduğu öğrenilirken şahıslardan biri Lokman S.’nin bacağına silahla ateş etmişti.

        Şüpheliler dükkandan çıkarak geldikleri otomobile binip olay yerinden ayrılırken yaralanan iş yeri sahibi yere yığılmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

        Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda çalışma yaparken emniyet ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda konu ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Tekel bayide yaşanan dehşet anlarına ilişkin iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde iş yerine gelen şahısların bir süre tartıştığı tartışmanın ardından iş yeri sahibine silahla ateş edildiği görülüyor.

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