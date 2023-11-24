ÜST GEÇİDİ DE AŞTI

Esenyurt’ta bir AVM’de Kasım ayı indirimleri nedeniyle oluşan metrelerce kuyruk da drone ile havadan görüntülendi. Metrelerce oluşan kuyruğa girenlerden bir genç ise, “Yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım” dedi.