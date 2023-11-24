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        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!

        Kuyruk üst geçide uzandı! AVM'lerde 'Şahane Cuma' yoğunluğu

        "Şahane Cuma" adı verilen indirimlerden faydalanmak isteyenler AVM'lere koştu. İstanbul'da birçok AVM önünde kuyruk oluştu. Esenyurt'ta ise yoğunluk Beylikdüzü sınırı olan üst geçide kadar uzandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:06 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:06
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          Şahane Cuma adı verilen indirimlerden yararlanmak isteyenler İstanbul'da AVM'ler önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

        • 2

          DHA'da yer alan habere göre Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde de indirimlerinden yararlanmak isteyenler erken saatlerde yoğunluk oluşturdu.

        • 3

          Alışveriş merkezine gelenler kapı açılmasını sıraya girerek bekledi. Kuyruktakiler alışveriş merkezine saat 10.00 itibariyle alınmaya başlandı. İçeri girenler indirim olan mağazalarda ürün alabilmek için birbiri ile yarıştı.

        • 4

          Ancak bazı vatandaşlar kapıların açılma saatinden önce AVM personellerine öncelik tanındığını öne sürdü. Öncelik tanınan personellerin indirimleri ürünleri adeta kapıştığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

        • 5

          ÜST GEÇİDİ DE AŞTI

          Esenyurt’ta bir AVM’de Kasım ayı indirimleri nedeniyle oluşan metrelerce kuyruk da drone ile havadan görüntülendi. Metrelerce oluşan kuyruğa girenlerden bir genç ise, “Yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım” dedi.

        • 6

          İHA'nın haberine göre dünya genelinde başlatılan ve her yıl tekrarlanan büyük kasım ayı indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt’ta bir Alışveriş Merkezi’nin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi.

        • 7

          Alışveriş merkezi açılış saatine kadar sıraya giren vatandaşların kuyruğu metrobüs üst geçidini buldu. Oluşan sıra drone ile havadan da görüntülendi.

        • 8

          Yaklaşık 1 saattir sırada olduğunu belirten Mert Öztürk, "İndirimlerin olduğunu duydum kuyruğa geldim. Kıyafet alacağım erkenden geldim. İndirimler söylendiği kadarıyla yüzde 30 yüzde 40 arası olacak benimde bütçem için iyi bir durum" dedi.

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          Sibel Metin isimli bir kadın ise, “İnşallah sıra bize de gelecek. Bekliyoruz. Montlara bakacağım. Yeni geldim sayılır. Azimliyiz başaracağız” diye konuştu.

        • 10

          3 senedir kasım ayı indirimlerine gittiğini söyleyen Yağmur Metin, “Heyecanlayım. 3 senelik tecrübem olmasına rağmen geç kaldım. Sıra çok ama yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım” şeklinde konuştu.

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