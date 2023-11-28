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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 ölü

        Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

        İstanbul Esenyurt'ta sokakta yürüdüğü esnada silahla vurulan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 00:28 Güncelleme: 28.11.2023 - 00:29
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        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 ölü
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        Esenyurt'ta sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İbrahim Y, İnönü Mahallesi 475. Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan İbrahim Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Güvenlik şeridiyle çevrilen sokakta olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polislerin saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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