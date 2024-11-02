Esenler Erokspor: 1 - Şanlıurfaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Esenler Erokspor ile Şanlıurfaspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Esenler Erokspor haftayı 17, Şanlıurfaspor ise 15 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Esenler Erokspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibi ekip 12'de Oscar Pinchi'nin golüyle öne geçerken, Şanlıurfaspor ise 18. dakikada Olarenwaju Kayode'nun golüyle eşitliği sağladı.
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 17'ye, Şanlıurfaspor ise 15'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı Yeşilliler, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.